Королева Британії остаточно затвердила Brexit

Королева Великобританії Єлизавета II підписала затверджене парламентом угода про вихід Британії з Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення лідера палати громад Джейкоба Вільяма Рис-Могга у Twitter.



Таким чином, законопроєкт набув статусу закону. Тепер документ має пройти кілька етапів утвердження в Євросоюзі.

У п'ятницю, 24 січня, документ повинні підписати глави Ради Європи та Європейської комісії, європейський парламент, як очікується, проголосує 29 січня. Після цього сторони обміняються ратифікаційними документами.

Нагадаємо, раніше уряд Великобританії заявив, що після виходу з ЄС Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з Євросоюзом про безвізовий режим.

Також стало відомо, що Британія не буде автоматично депортувати громадян ЄС після Brexit. За словами координатора Європейського парламенту з питань Brexit Гая Верхофстадта, для громадян ЄС буде встановлений строк для виїзду до червня 2021 року.

Вихід Британії з Євросоюзу повинен відбутися 31 січня.