Король Саудівської Аравії попередив про загрози для поставок нафти

Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз під час саміту лідерів ісламських країн у Мецці попередив про загрози для світових поставок нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами саудівського короля, "терористичні атаки" Ірану в регіоні Перської затоки можуть поставити під загрозу не лише становище в країні, але й глобальні поставки нафти.

"Ми підтверджуємо, що терористичні дії спрямовані не тільки на королівство і регіон Перської затоки, а й на безпеку судноплавства і світових поставок нафти", - заявив Салман.

Крім того, він закликав лідерів країн Перської затоки протистояти агресивним діям Ірану в регіоні. При цьому згадавши нещодавню атаку на 4 нафтових танкери у водах Об'єднаних Арабських Еміратів, за якою, як вважають в Саудівській Аравії, може стояти Тегеран.

"Ми будемо рішуче протистояти агресивним загрозам і підривним діям", - наголосив король Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше глава Об'єднаного штабу Збройних сил США та контр-адмірал ВМФ США Майкл Глідей заявив, що за атакою на танкери в порту Ель-Фуджайра в Об'єднаних Арабських Еміратах можуть стояти іранські військові.

Як писало РБК-Україна, король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз скликав лідерів країн Ради співпраці арабських держав Перської затоки та Ліги арабських держав для участі у позачерговому саміті у Мецці.