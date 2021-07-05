"Король літака" не пускав українців на рейс з Польщі. МЗС перевіряє інформацію

Як пишуть польські ЗМІ, вранці в суботу в аеропорту Познані пілот нібито не пускав більше 30 пасажирів на рейс Ryanair до Одеси. За словами, очевидців, він кричав, що є "королем літака", а також "виганяв всіх геть", а рейс затримали майже на годину.

Представник аеропорту Блавей Патрін не підтвердив, але і не спростував цю інформацію.

"В даний час я можу тільки підтвердити, що під час реєстрації були деякі збої в роботі. Подробиць ми не знаємо. Ситуація розслідується", - зазначив він і додав, що не було інформації про неналежну поведінку членів екіпажу по відношенню до пасажирів.

РБК-Україна звернулося за коментарем до українського МЗС.

"Бачили цю інформацію в ЗМІ. Доручили консульському відділу посольства України в Польщі її перевірити", - сказав спікер українського МЗС Олег Ніколенко.