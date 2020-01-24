Король Нідерландів особисто пілотував літак, яким прилетів в Ізраїль

Король Нідерландів Віллем-Александр особисто пілотував літак Boeing 737-700 урядової делегації, яка летіла до Ізраїлю для участі у заходах Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту. Відео прибуття літака опублікували в Twitter, повідомляє РБК-Україна.

На відео чути, як диспетчер вежі аеропорту імені Бен-Гуріона каже йому: "Шалом і ласкаво просимо, Ваша величносте".

"הטייס, מלך": מלך הולנד, וילם - אלכסנדר, הטיס את עצמו לישראל במטוס ה - 737NG של ממשלת הולנד. המלך ההולנדי חשף לפני כמה שנים כי במשך שני עשורים הוא מטיס פעמיים בשבוע נוסעים כטייס משנה בחברת התעופה KLM. האזינו לאישור החניה שקיבל ממגדל הפיקוח "הוד מלכותך" .@ynetalerts pic.twitter.com/sHVaeUc3C2 — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) January 22, 2020

Зазначимо, що король Нідерландів понад 20 років працює другим пілотом пасажирського літака. Він почав літати ще будучи спадкоємним принцом, і продовжує працювати пілотом після сходження на престол в 2013 році. Віллем-Александр інкогніто двічі на тиждень сідає за штурвал пасажирського літака.

Нагадаємо, Офіс українського президента повідомляв, що Зеленський поїде в Ізраїль після Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Проте в повідомленні не згадувалося відвідування Зеленським Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту

Пізніше Зеленський заявив, що не піде на форум з Голокосту в Ізраїлі. За словами президента, його місце і місця делегації України передадуть тим, хто пережив цю трагедію, але не міг потрапити на форум через обмежену кількість місць.

В Ізраїлі здивовані рішенням президента Володимира Зеленського пропустити форум з Голокосту.