ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Король і королева Швеції вакцинувалися від COVID

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 15 січня, король і королева Швеції вакцинувалися від коронавірусу. Вакцинація 74-річного Карла XVI Густава і 77-річної королеви Сільвії відбулася в палаці Стенхаммар, що розташований на півдні Стокгольма.

Популярні новини

Про це повідомляє The Local.

Наголошується, що королівська сім'я робила щеплення за рекомендацією сімейного лікаря короля.

"Зараз у нашій країні відбувається масштабна вакцинація від коронавірусу. Я сподіваюся, що всі, хто має можливість вакцинуватися в найближчі місяці, скористаються нею. Щоб ми все залишили позаду цей складний період як можна швидше", - заявив король Карл Густав.

Нагадаємо, в кінці листопада шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом.

Крім того, минулого тижня від коронавірусу вакцинувалися королева Великобританії Єлизавета II і герцог Единбурзький Філіп.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ШвецияКоронавірусвакцинация