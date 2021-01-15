Король і королева Швеції вакцинувалися від COVID

У п'ятницю, 15 січня, король і королева Швеції вакцинувалися від коронавірусу. Вакцинація 74-річного Карла XVI Густава і 77-річної королеви Сільвії відбулася в палаці Стенхаммар, що розташований на півдні Стокгольма.

Про це повідомляє The Local.

Наголошується, що королівська сім'я робила щеплення за рекомендацією сімейного лікаря короля.

"Зараз у нашій країні відбувається масштабна вакцинація від коронавірусу. Я сподіваюся, що всі, хто має можливість вакцинуватися в найближчі місяці, скористаються нею. Щоб ми все залишили позаду цей складний період як можна швидше", - заявив король Карл Густав.

Нагадаємо, в кінці листопада шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом.

Крім того, минулого тижня від коронавірусу вакцинувалися королева Великобританії Єлизавета II і герцог Единбурзький Філіп.