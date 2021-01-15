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Король и королева Швеции вакцинировались от COVID

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 15 января, король и королева Швеции вакцинировались от коронавируса. Вакцинация 74-летнего Карла XVI Густава и 77-летней королевы Сильвии состоялась в дворце Стенхаммар, что расположен на юге Стокгольма.

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Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что королевская семья вакцинировалась по рекомендации семейного врача короля.

"Сейчас в нашей стране происходит масштабная вакцинация от коронавируса. Я надеюсь, что все, кто имеет возможность вакцинироваться в ближайшие месяцы, воспользуются ею. Чтобы мы все оставили позади этот сложный период как можно скорее", - заявил король Карл Густав.

Напомним, в конце ноября шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом.

Кроме того, на прошлой неделе от коронавируса вакцинировались королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский Филлип.

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