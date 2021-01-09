Єлизавета II отримала щеплення від коронавіруса: стали відомі подробиці

Фото: королева Єлизавета II (flickr.com/photos/comsec)

Королева Великобританії Єлизавета II і герцог Единбурзький отримали щеплення від COVID-19.

Про це пише Daily Mail з посиланням на свої джерела.

Букінгемський палац, який рідко коментує питання здоров'я монарха, оголосив, що 94-річній главі держави та її чоловікові зробили ін'єкцію.

Видання зазначає, що королева вирішила оприлюднити інформацію, щоб запобігти спекуляціям. Раніше повідомлялося, що монарх і її чоловік отримають вакцину без будь-яких привілеїв і в порядку вакцинації вікової групи старше 80 років. У Великобританії активно відбувається вакцинація населення - вже понад мільйон громадян королівства отримали щеплення від коронавіруса.

Джерело підтвердило, що уколи зробив королівський домашній лікар в Віндзорському замку, де королева і її чоловік перебувають на самоізоляції.

Раніше сайт РБК-Україна писав про те, що Єлизавета II сумує через втрату в королівській родині. Нещодавно померла двоюрідна сестра Її Величності леді Мері Колман.

Також повідомлялося, що у Великобританії дозволять робити щеплення проти COVID-19 різними вакцинами, не зважаючи на брак даних про ступінь імунітету, що забезпечується змішуванням доз.