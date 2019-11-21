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В Іспанії розслідують причетність Росії до референдуму в Каталонії

Новини » В світі     21.11.2019 - 15:18
В Іспанії розслідують причетність Росії до референдуму в Каталонії
Ілюстративне фото (wikipedia.orgLohen11)

Підозрюється військова група "підрозділ 29155", яке причетне до кількох спроб дестабілізації ситуації в Європі

Верховний суд Іспанії відкрив розслідування щодо можливого втручання групи, пов'язаної з розвідслужбою Російської Федирации, в організацію референдуму в Каталонії в 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанську газету El País.

Повідомляється, що під підозру потрапила військова група "підрозділ 29155". Підрозділ нібито працювало разом з сепаратистським рухом в Каталонії.

Підрозділ іспанські розвідслужби підозрюють у спробах дестабілізації ситуації в Європі. Зокрема, групу вважають причетною до спроб перевороту в Чорногорії в 2016 році, а також до дестабілізації ситуації в Молдові.

Наголошується, що дане розслідування є конфіденційним. Його проведення газеті підтвердили кілька джерел.

Нагадаємо, референдум про незалежність Каталонії був проведений владою Каталонії 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосувало 90,18% жителів регіону (2,04 млн. осіб). Проти незалежності - 7,83 % (177 тис. осіб).

Після референдуму в НАТО заявили про серйозну причетність Росії в ситуацію в Каталонії. зокрема, Альянс повідомив, що російські акаунти в соціальних мережах зосередили свою діяльність на Каталонії під час референдуму про незалежність від Іспанії.

Пізніше іспанська розвідка виключила причетність РФ до кібератак під час подій в Каталонії. У цілому було здійснено близько 70 атак, але за даними розвідки, всі вони були вчинені кіберзлочинцями та активістами з Іспанії.

У Гаазькому суді почалися перші слухання у справі "Україна проти Росії" Росія відпрацьовує кибертатаки в Україні, - РНБО
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