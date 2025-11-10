RU

Король Чарльз сыграл важную закулисную роль в поддержке Украины Трампом, - Зеленский

Фото: президент США Дональд Трамп с супругой Меланией Трамп, британские король Чарльз III и королева Камилла (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Британский король Чарльз III сыграл важную закулисную роль в том, чтобы глава Белого дома Дональд Трамп активнее поддерживал Украину после напряженной встречи с президентом Владимиром Зеленский в Овальном кабинете в феврале.

Об этом заявил сам Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Речь идет о встрече Трампа с президентом Украины в Овальном кабинете, которая прошла 28 февраля 2025 года. Тогда американский лидер публично давил на Зеленского, критикуя Украину "за недостаточную благодарность" касаемо помощи США; также он перебивал собеседника в разговоре. В конце Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, что стало дипломатическим унижением и вызвало резонанс в медиа.

Вспоминая тот случай, глава государства подчеркнул, что в сентябре Трамп совершил визит в Британию и провел личную встречу с королем один на один.

"Я не знаю всех деталей, но понимаю, что Его Величество направил президенту Трампу важные сигналы", - сказал Зеленский.

По его словам, Трамп уважает короля и считает его "очень важным" - а это для президента США, считает Зеленский, настоящий комплимент, который он не делает "очень многим людям".

"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствительный" - не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", - отметил глава государства.

 

Визит Трампа в Британию

Напомним, что 17 сентября президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией прибыл в Великобританию, где встретился с королем Чарльзом III. Последний во время совместного ужина с главой Белого дома в заявлении для прессы призвал объединиться для поддержки Украины.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - сказал тогда король Чарльз III.

Именно после этой встречи лидеров, как считает Зеленский, Трамп изменил риторику по поддержке Украины в лучшую сторону.

