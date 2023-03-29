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Король Британии Чарльз ІІІ совершил первый зарубежный визит

Фото: король Британии Чарльз ІІІ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британский король Чарльз III совершил первый визит в качестве монарха. Он посетил Германию в сопровождении королевы-консорта Камиллы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Берлине британского короля принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В воздухе самолет с Чарльзом и Камиллой сопровождал немецкий истребитель, а в Берлине ожидал почетный кортеж.

По словам Штайнмайера, решение британского монарха выбрать Германию в качестве первой страны для официального визита – важный жест в германо-британских отношениях.

Король сначала должен был посетить Францию. Визит Чарльза в Париж не состоялся из-за беспорядков, вызванных пенсионной реформой. Ожидается, что в ходе встреча король и президент сосредоточатся на вопросах окружающей среды, зеленых технологий и городского благоустройства.

Ранее сообщалось, что король Чарльз III посетил украинских военнослужащих, учащихся в Великобритании. Он приехал на тренировочную базу в Уилтшире.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию встретился с королем Чарльзом III.

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Чарльз III