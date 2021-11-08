RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу": коли оберуть нового

Автор: Артем Горовенко

Перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу". Нового голову оберуть на листопадовому з'їзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера партії Юлії Палійчук.

"Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов'язано з його бажанням глибше зосередитися на реформі роботи парламенту на посаді першого віце-спікера", - зазначила Палійчук.

За її словами, в листопаді відбудеться з'їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.

Нагадаємо, Корнієнко став першим віце-спікером після відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Ради та переходу на неї Руслана Стефанчука.

Корнієнко очолив партію два роки тому замість Разумкова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народаОлександр Корнієнко