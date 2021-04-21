Корнієнко назвав головні підсумки двох років президентства Зеленського

За його словами, це і є підтвердженням ефективності менеджменту нової команди.

"Зазвичай політики обирають якусь крайність - і за неї борються. Володимир Зеленський же не використовує жодних політичних інструментів, які могли б посилити розкол у нашому суспільстві. Влада не грає на темах мови, нацменшин та не дає таких соціальних обіцянок, які не може виконати", - сказав він.

Корнієнко назвав основні досягнення за два роки. Йдеться, зокрема, про завершення децентралізації, підняття прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, старт діджиталізації та запуск програми дешевих кредитів для бізнесу і на житло. Також влада підтримала культуру та креативні індустрії, зменшивши ставку ПДВ для них до 7%.

Окремо голова партії відзначив президентський проект "Велике будівництво". За його словами, завдяки проекту не лише покращується стан доріг і соціальних об’єктів, а й зберігаються робочі місця. Крім того, його реалізація стимулює розвиток таких суміжних сфер як туризм чи освіта.

Водночас очільник СН нагадав, що завдяки відкриттю ринку землі українці матимуть справжнє право власності на свої ділянки. А запуск всеукраїнського референдуму наповнить реальним змістом права, закріплені в Конституції.

"Володимир Зеленський послідовно виконує передвиборчу програму і політичні обіцянки. Деякі зміни йдуть складно, зустрічають шалений опір старої системи і олігархів, проте втілюються в життя. Почав реальну деолігархізацію держави: в державну власність повернуті енергетичні об’єкти, які були привласнені Медведчуком, ведуться розслідування по розкраданню коштів у ПриватБанку", - заявив Корнієнко.

Він також назвав Володимира Зеленського антикризовим менеджером.

"Вперше Україна проходить кризу без обвалу національної валюти, у нас немає проблем з банками, а бюджет перевиконується - минулого року перевиконання становило 54 млрд грн. І це в умовах глобальної кризи. Яка ще влада з тих, що були в Україні, може таким похвалитися? Жодна", - зазначив він.

Корнієнко підкреслив, що боротьба з пандемією супроводжувалася іншими одночасними кризами. Це - і агресивні інформаційні впливи, і блокування опозицією впровадження ринку землі, і підрив "суддями Януковича" антикорупційної інфраструктури, і тарифна криза через існування енергетичних монополій.

Крім того, за його словами, Зеленському як головнокомандувачу вдалося досягти і суттєвих результатів на "східному фронті". Так, відновилася комунікація у "Нормандському форматі", а на Донбасі було найдовше в історії війни дотримання режиму припинення вогню.

Також Україна запровадила санкції проти проросійського лобі. Крім цього, глава держави відновлює на світовій арені увагу до проблем з деокупацією Криму, ініціювавши "Кримську платформу".

"Під час будь-яких перемовин по Донбасу Україна тримала виключно патріотичну лінію: прагнемо миру, але на умовах України - відновлення суверенітету і територіальної цілісності на всій території", - зазначив він.