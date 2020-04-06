Корнієнко назвав можливі дати позачергового засідання Ради

На наступному тижні Верховна рада може провести позачергове засідання 8 або 9 квітня. Про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи може Рада на наступному тижні провести позачергове засідання, він відповів: "Так, хотілося б провести, обговорюються 8 і 9 квітня".

"Питання найближчих позачергових сесій - це зміни до бюджету, додаткові заходи з підтримки постраждалих галузей економіки і які потребують допомоги соціальних груп, і закон про націоналізовані банки", - зазначив він.

Разом з тим, він додав, що остаточне прийняття банківського закону зніме останні перешкоди для продовження і розширення співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями. За його словами, також потрібно "захистити" земельну реформу, відхиливши проекти постанов опонентів СН.

Нагадаємо, закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної ради України" з приводу проведення засідань комітетів в режимі відеоконференції у четвер, 2 квітня, набув чинності.