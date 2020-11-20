Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Основним завданням депутатів від "Слуги народу" на час каденції у місцевих радах буде створення успішних громад.

Про це заявив очільник політсили Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, незадовго до виборів в Україні утворилося близько 700 нових громад, які ще не встигли стати повністю самостійними. "Слуги" мають виправити цю ситуацію.

"Для цього існує різний інструментарій. Наприклад, на перші дві-три сесії місцевих рад - це бюджетний процес. Ми їм зараз даємо завдання – через призму їхньої ж критики під час виборчої кампанії терміново проводити аудит пропонованого бюджету і запланованих витрат… Вони зараз мають провести аналіз і вийти з пропозиціями, що поміняти в бюджетах розвитку, на що зробити акценти. І такі завдання ми будемо ставити кожен квартал", - пояснив Корнієнко.

Після закінчення виборів представники різних політичних сил повинні об’єднуватися і працювати на благо українців, вважає голова "Слуги народу". Центральна і місцева влада мають знайти спільні точки дотику, особливо в умовах складної ситуації із пандемією COVID-19.

"Якщо зараз продовжити боротьбу між партіями, то вона буде точно не на користь всій ситуації. Зараз потрібно домовлятися. Але домовлятися не навколо якихось корупційних схем, а навколо ідей для подальшого розвитку місцевого самоврядування, які ми підтримуємо як партія в парламенті", - наголошує Корнієнко.

У "Слузі народу" збираються провести тренінги для новообраних депутатів на місцях. Для прямої взаємодії депутатів між собою і депутатів з партійним керівництвом розробляють спеціальний веб-додаток, який почнуть тестувати на початку наступного року.

Також у партії планують посилювати взаємодію обраних на місцях "Слуг" із центральною владою, організовувати зустрічі з парламентськими депутатами, членами профільних комітетів Ради.

Корнієнко впевнений, що місцеві депутати зможуть використати можливість прямої взаємодії із центральною владою для вирішення проблем жителів своїх громад та покращення ситуації на місцях.

"Ми віримо, що наша перевага як партії влади має посприяти нашим місцевим депутатам. Вони повинні використовувати взаємодію з народними депутатами, ті – з Кабміном і з центральною владою на місцях, з губернаторами і так далі, щоб вирішувати проблеми громадян", - розповідає очільник політсили.

Результати "Слуги народу" на місцевих виборах Корнієнко називає великою перемогою. І зазначає, що порівнювати їх із результатами парламентських перегонів не зовсім коректно. Адже на місцях зовсім інша специфіка, бо люди голосують здебільшого за місцеві партії.

"Ми як національна партія зі свого боку постаралися у виборчій кампанії максимально наблизитися до місцевого дискурсу, до обговорення локальних проблем. Але якщо ми під час виборчої кампанії багато критикували мерів з тих чи інших питань, то зараз будемо вимагати від них вже на рівні депутатів ці проблеми вирішувати, щось виправляти, щось покращувати", - каже Корнієнко.

Нагадаємо, за даними паралельного підрахунку 90-95% голосів "Слуга народу" має близько 6 100 депутатів місцевих рад і 223 місцевих голови.

У ЦВК також підтверджують лідерство політсили за кількістю отриманих мандатів та обраних від партії місцевих голів.

За результатами, отриманими ЦВК станом на 18 листопада, "Слуги" взяли 17,59 % (5 809 мандатів) від загальної кількості депутатів місцевих рад та 30,74 % (225 осіб) від загальної кількості обраних місцевих