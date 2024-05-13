Корниенко об экономическом бронировании: вопрос будет обсуждаться

"Я думаю, что нам нужно просто эту дискуссию провести. Потому что Давид Арахамия, когда это комментировал, он четко сказал, что идет дискуссия, нет никаких сейчас на столе законопроектов, которые бы там предлагались в повестку дня или были бы на каком-нибудь финальном этапе. Это все еще будет обсуждаться какое-то время", - сказал он.

По его словам, идея экономического бронирования – это вопрос общества и социальной справедливости. "Мы имеем все вместе, те, кто отстаивают эту идею, и те, кто не поддерживают, провести дискуссию и дать ответ на вопрос, не случится ли так, что будут бронированы только те, кто имеет доход и мы добавим ко всем несправедливости бронирования еще одну линию раскола общества на богатых и бедных", - добавил Корниенко.

В то же время первый вице-спикер парламента заявил, что есть большой запрос "у всех бизнесменов и производителей, промышленности и в сфере услуг относительно того, как сохранить свои предприятия при отсутствии рабочих движений".

"Тех профессионалов, которые годами работали на должностях, а сейчас будут вынуждены воевать и не получат бронь потому, что далеко не каждое предприятие сможет ее получить по обновленному законодательству", - сказал Корниенко.

Он заявил, что нужно проводить дальше дискуссию. Но сейчас нет активных шагов по принятию решений, "как это активно обсуждают в соцсетях".

"Я думаю, что бронирование должно быть справедливым, а вот как оно будет реализовываться по разным направлениям, то это уже вопрос более практический, который во время дискуссий можно решить", - добавил Корниенко.

Экономическое бронирование

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная рада сейчас рассматривает две модели экономического бронирования. Первый вариант предусматривает уплату налога от зарплаты не менее 35 тысяч гривен, второй - это квотное бронирование по отраслям.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в марте 25% опрошенных сообщили, что большинство из их окружения пытаются избегать мобилизации, в то же время 47% сказали, что некоторые из знакомых избегают, а некоторые готовы быть мобилизованными. Еще 10% заявили, что их знакомые в большинстве своем готовы к мобилизации.