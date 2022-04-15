RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Годував окупантів. Службовцю УЗ оголосили підозру в колабораціонізмі

Фото: службовця "Укрзалізниці" назвали колаборантом (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Бойко

Прокуратура викрила службовця "Укрзалізниці" у співпраці з російськими окупантами. За даними слідства, він під час окупації Бучанського району Київської області давав противнику продукти харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що житель одного з населених пунктів Бучанського району прийняв пропозицію збройних сил Росії про співпрацю, будучи посадовою особою АТ "Укрзалізниця".

"Зловмисник систематично протягом березня 2022 року надавав військовослужбовцям держави-агресора, які окупували населений пункт, допомогу, в тому числі продуктами харчування", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом чоловіку повідомили про підозру у колабораційній діяльності, його взяли під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головам двох громад у Луганській області оголосили підозра у державній зраді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВійна Росії проти України