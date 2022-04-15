Годував окупантів. Службовцю УЗ оголосили підозру в колабораціонізмі

Прокуратура викрила службовця "Укрзалізниці" у співпраці з російськими окупантами. За даними слідства, він під час окупації Бучанського району Київської області давав противнику продукти харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.
Повідомляється, що житель одного з населених пунктів Бучанського району прийняв пропозицію збройних сил Росії про співпрацю, будучи посадовою особою АТ "Укрзалізниця".
"Зловмисник систематично протягом березня 2022 року надавав військовослужбовцям держави-агресора, які окупували населений пункт, допомогу, в тому числі продуктами харчування", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом чоловіку повідомили про підозру у колабораційній діяльності, його взяли під варту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головам двох громад у Луганській області оголосили підозра у державній зраді.
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