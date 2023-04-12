У пользователей Twitter начнут отбирать "галочку": когда и кого это касается

С 20 апреля социальная сеть Twitter начнет забирать у пользователей "галочки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска.
Маск заявил, что 20 апреля в соцсети исчезнут синие галочки верификации, за которые пользователи не платят.
Если Twitter удалит синие галочки, то отметки верифицированных аккаунтов останутся только у пользователей, заплативших за это, а также у государственных учреждений и должностных лиц.
Ранее компания сообщила, что подписка Twitter Blue стала доступна пользователям во всем мире. Это позволит Маску получать больше доходов, ведь с подпиской вы получаете ту самую синюю "галочку".
К тому же, ранее компания сообщала, что уже получает заявки на серые "галочки", которые могли бы использоваться должностными лицами и госучреждениями.
Также ранее мы писали, что Twitter планирует запустить версию соцсети без рекламы, чтобы увеличить доход и спрос на продукты премиум-класса.
К тому же, социальная сеть Twitter начнет взимать плату за двухфакторную аутентификацию через SMS.
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