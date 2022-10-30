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Илон Маск начал сокращать сотрудников Twitter

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США, Воскресенье 30 октября 2022 03:42
Илон Маск начал сокращать сотрудников Twitter Фото: основатель компании SpaceX Илон Маск (flickr.com/nasa2explore)
Автор: Артур Родивилов

Новый владелец Twitter Илон Маск приказал начать увольнение работников компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Маск приказал провести сокращение по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше, чем другие. Некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, подлежащих сокращению. Масштаб сокращений пока определить не удалось.

Увольнения состоятся до 1 ноября, когда сотрудники должны были получить гранты на акции как часть своей компенсации. Такие гранты, как правило, составляют значительную долю заработной платы работников. Уволив работников до этой даты, Маск может избежать выплаты грантов.

Сейчас в Twitter работает около 7500 сотрудников.

Напомним, о планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки.

Основатель SpaceX должен был явиться в суд, запланированный на 17-21 октября. Однако, накануне заседания миллиардер заявил, что готов завершить сделку.

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