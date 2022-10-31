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Пользователей без премиума лишат "галочки". Маск принялся реформировать Twitter

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Понедельник 31 октября 2022 10:44
Пользователей без премиума лишат "галочки". Маск принялся реформировать Twitter Фото: Пользователей без премиума лишат "галочки". Маск принялся реформировать Twitter (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Илон Маск планирует ввести в Twitter платную верификацию за 20 долларов в месяц. Иначе, пользователи без подписки премиум будут лишены "галочки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой The Verge.

Отмечается, что Маск готов уволить собственную команду, если она не успеет до 7 ноября 2022 установить новую функцию.

Согласно данным источников издания, компания планирует изменить платную подписку Twitter Blue и добавить в нее больше возможностей. Идея состоит в том, чтобы повысить ее стоимость с 5 долларов до 20 и включить возможность получения подтверждения верификации, которая будет действовать до тех пор, пока действует подписка.

В то же время, если пользователь уже верифицирован, он имеет 90 дней на то, чтобы оформить платную подписку, иначе его лишат синей галочки возле имени профиля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск уже приступил к сокращению среди работников Twitter.

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Twitter Илон Маск
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