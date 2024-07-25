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OpenAI тестирует SearchGPT – новую поисковую систему на основе ИИ

Четверг 25 июля 2024 23:58
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OpenAI тестирует SearchGPT – новую поисковую систему на основе ИИ Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Компания OpenAI тестирует прототип нового поисковика SearchGPT. Лучшие из его функций впоследствии будут интегрированы непосредственно в ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт OpenAI.

В компании говорят, что новая разработка призвана "соединить мощь наших моделей искусственного интеллекта с информацией в Интернете, чтобы дать вам быстрые и своевременные ответы на основе понятных и релевантных источников".

На этапе тестирования доступ к использованию SearchGPT будет иметь небольшая группа пользователей и издателей, которые будут давать свои отзывы. Для желающих присоединиться есть возможность зарегистрироваться в списке ожидания.

В OpenAI обращают внимание, что получение ответов в Интернете может потребовать больших усилий, часто для получения релевантных результатов требуется несколько попыток.

"Мы считаем, что расширяя диалоговые возможности наших моделей с помощью информации из Интернета в режиме реального времени, поиск того, что вы ищете, может быть быстрее и проще", - говорится в пресс-релизе.

"Поисковик" предполагает возможность задавать дополнительные вопросы, "если бы вы это делали в разговоре с человеком". Таким образом, будет создаваться общий контекст для каждого запроса.

При этом в компании отметили, что SearchGPT предназначен для поиска и не связан с обучением базовым моделям генеративного II OpenAI. Сайты могут появляться в результатах поиска, даже если они отказываются от генеративной учебы II.

Напомним, исследователи Google DeepMind изучили опыт профессиональных стендаперов, использующих искусственный интеллект для написания своих шуток. И выяснилось, что у ИИ с чувством юмора не очень, потому что его шутки - "мягкие, шаблонные и скучные".

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