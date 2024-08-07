Корректировал удары по Николаеву. СБУ задержала вражеского информатора

Что случилось

По координатам информатора враг готовил новую комбинированную атаку на Николаев с использованием дронов-камикадзе типа "Ланцет" и крылатых ракет. Целями для врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники Сил обороны.

В частности спецслужбы России хотели получить от информатора локации противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп.

Информатором оказался 53-летний строитель, который находился на связи с блогером-агентом Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергеем Лебедевым с псевдонимом "Лохматий".

Для сбора информации предатель объезжал территорию областного центра и прилегающую местность. Также пытался "втемную" выпытывать информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ) у жителей громады, которым выполнял заказы на ремонтные работы.

"Полученные сведения злоумышленник отображал на гугл-карте в виде отметок украинских объектов для отправки "отчета" ФСБ", - добавляет СБУ.

Кроме задержания предателя, также были проведены комплексные мероприятия с целью обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Фото: СБУ задержала вражеского информатора (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Предателю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ.

Ему грозит 12 лет тюрьмы.