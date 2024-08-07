Корректировал удары по Николаеву. СБУ задержала вражеского информатора

Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который корректировал воздушные удары России по Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
По координатам информатора враг готовил новую комбинированную атаку на Николаев с использованием дронов-камикадзе типа "Ланцет" и крылатых ракет. Целями для врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники Сил обороны.
В частности спецслужбы России хотели получить от информатора локации противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп.
Информатором оказался 53-летний строитель, который находился на связи с блогером-агентом Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергеем Лебедевым с псевдонимом "Лохматий".
Для сбора информации предатель объезжал территорию областного центра и прилегающую местность. Также пытался "втемную" выпытывать информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ) у жителей громады, которым выполнял заказы на ремонтные работы.
"Полученные сведения злоумышленник отображал на гугл-карте в виде отметок украинских объектов для отправки "отчета" ФСБ", - добавляет СБУ.
Кроме задержания предателя, также были проведены комплексные мероприятия с целью обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Фото: СБУ задержала вражеского информатора (t.me/SBUkr)
Предателю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ.
Ему грозит 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, планировавшую ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам Украины.
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