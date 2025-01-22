Корректировал удары по Днепру. СБУ поймала адвоката-предателя при попытке побега за границу

Контрразведчики и следователи СБУ предотвратили побег из Украины одного из самых законспирированных агентов ФСБ Днепропетровской области. Им оказался известный местный адвокат, который корректировал ракетные удары РФ по Днепру.

Правоохранители задокументировали, как предатель скорректировал ракетный удар по местной компании, которая модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны. Он передал ФСБ не просто общие координаты предприятия, а точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения дронов.

Позже россияне нанесли удар по его координатам, в результате чего погибли шесть и тяжело ранены 30 украинцев. Также от атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

По данным следствия, предатель передал врагу данные о последствиях обстрела и для других ударов по Днепру прислал координаты другого стратегического объекта.

Агент коммуницировал с его российским куратором через "связного". Им оказался давний знакомый фигуранта, так называемый "первый заместитель главы Красногвардейской районной администрации Крыма", который работает на ФСБ.

Адвоката задержали при попытке побега за границу на пункте пропуска "Краковец". Во время обысков в доме и офисе задержанного изъяты мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами его подрывной деятельности.

Мужчине объявили подозрение по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачили адвоката-предателя (ssu.gov.ua)