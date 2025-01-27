Корректировал обстрелы на Лиманском направлении. СБУ задержала вражеского агента из Москвы

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российского агента, который под видом "посещения дочери" поселился в Донецкой области, чтобы корректировать удары террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Агентом оказался 56-летний гражданин Российской Федерации (РФ), который прибыл в Украину из Москвы за несколько дней до начала полномасштабной войны под видом "посещения" дочери в поселке Райгородок Краматорского района.

После 24 февраля 2022-го проживал в поселке и пытался вести незаметный образ жизни. Уже летом 2024-го агента "активировала" Федеральная служба безопасности (ФСБ) и приказала ему провести разведку позиций Сил обороны на восточном фронте.

Фото: СБУ задержала вражеского агента из Москвы (t.me/SBUkr)

"После этого россиянин начал постепенно обходить местность вблизи передовой, где отслеживал локации укрепрайонов и артиллерии ВСУ. Полученную информацию он обобщал и периодически направлял российской спецслужбе для подготовки воздушных атак на позиции украинских войск", - пишет СБУ.

Впоследствии ФСБ обещала агенту эвакуировать его в Москву, но СБУ сорвала планы врага.

Во время обысков у задержанного был изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с российской спецслужбой.

Что грозит

Вражескому агенту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.