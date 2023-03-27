Корректировщика ударов по аэропорту Кривого Рога приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Кривого Рога (Днепропетровская область) помогал оккупантам наносить удары по местному аэропорту. Мужчину задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины .
"С мая по июль 2022 года на задачи представителей спецслужб РФ передавал через Telegram скриншоты Google-карты. На них были метки относительно локаций военной техники и подразделений ВСУ на территории города", - говорится в сообщении.
В прокуратуре объяснили, что мужчина предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов объектов критической и гражданской инфраструктуры – аэропорта Кривого Рога и мостов области. Полученные данные оккупанты использовали для наведения и корректировки повторных ударов по городу.
По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за государственную измену.
Напомним, что бывшая чиновница Лиманского городского совета (Донецкая область) перешла на сторону кафиров и получила за это фейковую должность. После освобождения города она была задержана, а суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
С начала текущего года в Украине вынесли приговор 10 боевикам. Среди осужденных были белорусские наемники.
РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала в Краматорске очередного предателя. Он корректировал российский ракетный удар по местной школе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.