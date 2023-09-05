Корректировала удары по Харькову. Информатора РФ приговорили к 11 годам заключения

Российская информатор наводила вражеские ракеты на жилые кварталы Харькова. Ее приговорили к 11 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, по "наводке" женщины оккупанты совершали ракетные удары по жилым массивам областного центра. Также россияне использовали координаты своей корректировки для обстрелов местных медучреждений и торговых заведений.

Эти атаки повлекли за собой жертвы среди гражданского населения и разрушение жилищной и социальной инфраструктуры города.

Таким образом, враг надеялся запугать жителей Харькова и вызвать панику среди людей.

Кроме того, злоумышленница пыталась выявить места базирования подразделений ВСУ и Национальной гвардии, дислоцирующиеся на территории города.

Контрразведчики СБУ задержали вражескую осведомительницу в результате спецоперации в Харьковской области в апреле 2022 года. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ей 11 лет тюремного заключения.

Как установило следствие, злоумышленницей оказалась местная жительница, которую российские спецслужбы привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабной агрессии РФ. Для коммуникации с оккупантами их приспешница использовала один из популярных мессенджеров.

В ходе обысков у задержанной обнаружены российские рубли и мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности на пользу РФ.

Фото: информатора РФ приговорили к 11 годам заключения (t.me/SBUkr)

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).

Задержание агентов РФ в Харькове

Правоохранители часто задерживают вражеских агентов в Харькове. К примеру, в конце июня в Харькове разоблачили российскую агентурную сеть. Предатели наводили вражеские ракеты, а также "сливали" оккупантам перемещение ВСУ.

Также сегодня Служба безопасности Украины задержала корректировщицу в Харькове. Она снимала стратегические объекты под видом "селфи".