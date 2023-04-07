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Корректировала ракетный удар по школе в Донецкой области. СБУ задержала российскую агентку

Фото:СБУ задержала российскую агентку, которая корректировала ракетный удар по школе в Донецкой области (facebook.com ssu.mariupol)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины задержала агентку ФСБ, которая корректировавла ракетный удар по школе в Донецкой области в августе прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница прифронтового украинского города, которая стала агентом ФСБ после полномасштабного вторжения.

Также она собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районах Краматорска, Константиновки и Торецка.

Кроме того, она передавала агрессору координаты местных школ и детских садов.
После вражеских обстрелов агент выходила на место происшествия и фиксировала последствия, о которых потом "отчитывалась" российской спецслужбе.

"При выполнении преступных задач фигурантка передавала врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

В случае захвата региона враг обещал своей приспешнице «должность» в оккупационной администрации.

При обыске в доме коллаборантки обнаружили мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором, в частности для передачи фото украинских объектов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Следствие продолжается, всех причастных ищут.

Ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила 9 коллаборантов, среди них депутаты ОПЗЖ.

Также напомним, что СБУ задержала информатора РФ, фиксировавшего последствия удара по многоэтажке в Запорожье.

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Служба безопасности Украины