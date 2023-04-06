Фиксировал последствия удара по многоэтажке в Запорожье. СБУ задержала информатора РФ

СБУ задержала российского информатора, который фиксировал последствия ракетного удара по многоэтажке в Запорожье, произошедшего 22 марта. Тогда 34 человека пострадали, еще двое погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник собирал для оккупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье.

"Именно он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ.

"Для дальнейшей коммуникации с оккупантами использовал мессенджер Telegram, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото- и видеоматериалов зданий с описанием прилегающей территории", - добавили в СБУ, отметив, что такая информация требовалась оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.

Обстрел Запорожья

В Запорожье 22 марта слышали звуки взрывов, там была объявлена воздушная тревога. Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что российская армия атакует город и бьет по жилым домам и острову Хортица. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку.

Вскоре в Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты. Количество пострадавших постоянно росло. Вскоре стало известно о смерти одного из пострадавших. По итогам спасательной операции, которая была завершена в этот же день, 22 марта, в результате российского удара пострадали 34 человека, 29 госпитализированы, из них 3 детей. Один человек скончался в больнице. 26 марта стало известно о смерти еще одного пострадавшего.