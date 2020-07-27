Корецький: Венедіктова ставила завдання "спіймати Порошенка"

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Корецький наголошує, що у справах проти Порошенка не бачить складу злочину

Генпрокурор Ірина Венедіктова, яка з грудня 2019 року до березня 2020 року виконувала обов’язки директора ДБР, ставила слідчим завдання будь-що "спіймати Порошенка".

Про це в інтерв’ю європейському виданню Euaractiv повідомив колишній керівник слідчої групи у справах Порошенка Олег Корецький.

Корецький наголошує, що у справах проти Порошенка не бачить складу злочину і неодноразово звертався до керівництв ДБР щодо їх закриття.

"Існують допустимі строки, і коли всі можливі дії зроблено, далі не можна розслідувати", - сказав він.

Крім того, за його словами, на нього чинили тиск, щоб розслідувати так звану справу телеканалу "Прямий".

"Сьогодні там взагалі немає нічого, що слід досліджувати. Це все було розслідувано повністю і немає жодного складу злочину", - додає Корецький.

Корецький, якого звільнили минулого тижня після скорочення штату, вважає, що справжньою причиною його звільнення стало те, що новому оточенню "не потрібні державні службовці, які говорять правду і не слухають їх, просто слухняні люди, які будуть робити те, що вони кажуть".

Він також наголошує, що проблеми у ДБР почалися у січні цього року, коли в Бюро прийшли нові керівники.

Нагадаємо, проти Порошенка відкриті 23 справи, чотири з них нещодавно закриті.

Керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький був ініціатором закриття справи "Ленінської кузні" проти п’ятого президента Петра Порошенка закрита.

Крім цього, напередодні Корецький написав заяву до директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".