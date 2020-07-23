Слідчого, який закрив справу "Ленінської кузні", звільнили з ДБР

Фото: ДБР (РБК-Україна)

Корецького звільнили "у зв’язку із скороченням посади"

Керівництво Державного бюро розслідувань звільнило керівника слідчої групи Олега Корецького.

Про це сам Корецький розповів "Главкому", додаючи копію наказу за підписом в.о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова.

У наказі йдеться, що начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР звільнили "у зв’язку зі скороченням посади".

Раніше в ДБР заявили, що Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, раніше Олег Корецький також розповів, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

Як писало РБК-Україна, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень на Порошенка.

Також він був ініціатором закриття справуи "Ленінської кузні" проти п’ятого президента Петра Порошенка закрита.

Крім цього, напередодні Корецький написав заяву до директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.