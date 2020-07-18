Корецький: ДБР хотіло арештувати канал "Прямий" й зупинити його діяльність

Керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

Про це розповів керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький в інтерв‘ю Світлані Орловській.

Корецький стверджує, що такі дії мають ознаки наступу на свободу слова. За його словами, після того, як він висловив керівникам бюро свою позицію, справу "Прямого" каналу передали в інший підрозділ ДБР.

"Це кримінальне провадження розслідувалося слідчими, які були підпорядковані мені, орієнтовно до лютого поточного року. Дійсно стояли певні вимоги і вказівки, що все ж таки давайте будемо вживати заходи до арешту телеканалу, до припинення фактично його діяльності. Ми зі слідчими однозначно відмовилися це робити. І тоді кримінальне провадження було забрано від слідчого, який підпорядкований мені. З мого підрозділу в інший підрозділ. Але по сьогоднішній день, наскільки відомо мені, інші слідчі також відмовилися робити такі речі", - зазначив Корецький.

Він також заявив, що склад злочину в діях Порошенка в цьому кримінальному провадженні відсутній.

"Щодо наявності складу злочину в діях якоїсь іншої особи, це продовжує досліджуватися. На мою думку, на даний час повідомити особам, які підслідні ДБР, про підозру підстав немає", - сказав Корецький.

За його словами, у березні-квітні на нарадах у Бабікова обговорювалось це провадження, і вже тоді була очевидною відсутність перспектив у розслідуванні.

"Орієнтовно це був березень-квітень. Я був присутній на нарадах у Бабікова, де заслуховувалося це кримінальне провадження вже з іншим старшим слідчої групи, іншим слідчим, який проводить безпосередньо розслідування, і я знаю, що там і як там в більшості зараз. То на той час в діях посадових службових осіб, які підслідні ДБР згідно вимог КПК, складу злочину однозначно немає", - наголошує він.

Корецький стверджує, перший заступник директора ДБР Бабіков наполягав на продовженні розслідування.

"На його думку потрібно виконувати інші слідчі дії з метою дослідження якогось контенту, що саме канал поширює і так далі. Хоча на той час він не був керівником органу досудового розслідування і вказівок не міг ніяких давати. Ці вказівки його виконуватися слідчим не могли однозначно. Але маємо те, що маємо. По сьогоднішній день не знаю стовідсотково, але нібито це кимінальне поводження не закрите. Я не маю доступу до ЄРДР і не володію офіційною інформацією, але по словах воно продовжує розслідуватися", - говорить Олег Корецький.

Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

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