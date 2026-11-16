ua en ru
Пн, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Корецкий: ЕС выделил Украине еще 1,7 млрд евро на оборону

16:15 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Корецкий: ЕС выделил Украине еще 1,7 млрд евро на оборону Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (facebook.com/sergii.koretskyi)
Додати як бажане джерело в Google

Украина получила еще один транш от Европейского Союза на оборонные нужды. 1,7 млрд евро уже зашли на казначейские счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого после встречи в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Новая помощь ЕС Украине

По словам Корецкого, на встрече с топ-чиновницей ЕС обсуждались:

  • финансовая устойчивость Украины,
  • поддержка экономики,
  • европейская интеграция.

"Поблагодарил за 1,7 млрд евро от ЕС за усиление обороны в рамках Ukraine Support Loan. Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды", - отметил он.

ЕС поддерживает Украину

Всего с учетом этого транша Украина получила уже 14,6 миллиарда евро оборонного финансирования в рамках этого механизма, говорит премьер.

По его мнению, приоритетом сейчас является предполагаемое финансирование на 2027 год, в котором определяющую роль играет ЕС.

Корецкий рассчитывает, что первые средства в рамках Ukraine Support Loan поступят уже в начале 2027 года.

"Параллельно работаем с другими партнерами вне ЕС, чтобы полностью покрыть бюджетные и оборонные нужды", - говорит он.

Другие договоренности с ЕС

Отдельной темой стали энергетика и экстренная помощь этой зимой, которую обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии.

Также Украина считает, что четвертый и пятый переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС откроют уже в декабре, уверен Корецкий.

Ранее РБК-Украина писало, чтоУкраина получит около 8 миллиардов евро от Евросоюза. Это самый большой разовый платеж по программе Ukraine Facility.

По словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, решение принял Совет ЕС. Он сделала это после того, как Украина выполнила более 20 шагов Плана Украины.

Кроме того, Германия планирует предоставить Украине дополнительные 100 миллионов евро .

Денежные средства пойдут на восстановление водной, энергетической и транспортной инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.

Также стало известно, что Украина вместе с ЕС готовит экстренный зимний пакет помощи: генераторы, зарядные станции, автобусы и поддержку мостов и переправ через Днепр.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Украина Сергей Корецкий
Новости
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Аналитика
Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины