Корецький: Бабіков сам говорив, що у справі Семочка немає складу злочину

Справа про призначення першого заступника голови СБУ Сергія Семочка, за якою п’ятому президенту Петру Порошенку намагаються обмежити волю, є абсолютно безперспективною. Це визнає й перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, який керує це провадження, але продовжують викликати Порошенка на допити.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив керівник групи слідчих у справах Петра Порошенка Олег Корецький.

"Я три місці тому вже почав наполягати, що давайте будемо приймати рішення у окремих справах, закривати провадження. Бо вже будь-які відомі строки порушуються. Тоді, я так розумію, що став їм взагалі неугодний, і вони мені кажуть: "Ми тебе тут не бачимо, йди!". Я сказав, що не буду сам звільнятися. У відповідь: "Тоді ми тебе скоротимо". Кажу: "Спробуйте, скорочуйте, будемо судитися", - заявив Корецький.

За його словами, прокурор, який спочатку вів кримінальне провадження щодо Семочка, не хотів підписувати підозру, тому "його поміняли на людину, яка погодилася підписати".

Адвокати Порошенка подали клопотання викликати Корецького в суд як свідка щодо політичних переслідувань, якщо його викличуть як свідка - Корецький заявляє, що прийде.

"Сьогодні таку заяву має писати сторона захисту. Тобто, якщо мене на підставі їхньої заяви покличуть як свідка, щоб дати свідчення, я, звісно, вийду і підтверджу, що, на мою думку, там складу злочину немає", - сказав Корецький.

Щодо того, чи є ці справи політичним переслідування - Корецький відмовляється коментувати, але заявляє, що, на його думку, в ряді кримінальних проваджень, які сьогодні є, однозначно немає складу злочину.

"У деяких навіть події злочину взагалі немає", - додає він.

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, у Печерському районному суді продовжували обирати запобіжний захід для Петра Порошенка.

П'ятому президенту закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка у 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

Пізніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що справа "Ленінської кузні" проти п’ятого президента Петра Порошенка закрита.