RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без границы. Республиканцы в Сенате хотят сосредоточиться на помощи Украине, Израилю и Тайваню

Фото: Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Иван Носальский

Республиканцы в Сенате Соединенных Штатов Америки хотят рассматривать помощь Украине, Израилю и Тайваню уже без привязки к защите границы с Мексикой.

Как сообщает РБК-Украина, заявление республиканцев приводит журналист CNN Ману Раджу в своем Twitter-аккаунте.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и другие высокопоставленные представители партии говорят, что теперь Сенат должен перейти к другим аспектам пакета - финансированию Израиля, Украины и Тайваня. 

При этом, по их мнению, положения о границе, учитывая глубокие разногласия в рядах партии, нужно оставить в стороне. 

"Я следовал указаниям моей фракции, которая настаивала на том, чтобы мы занялись этим вопросом в октябре. Я имею в виду, что это наша сторона хотела решить вопрос о границе. Мы его начали", - добавил Макконнелл.

Помощь Украине от США

Напомним, еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В частности, более 60 млрд долларов хотят выделить для финансирования помощи Украине.

Республиканцы отказались поддерживать такую инициативу. Они требовали, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры насчет миграционной политики. 

После этого представители Демократической и Республиканской партии начали вести переговоры, чтобы найти компромисс. Но этого пока так и не удалось.

Сегодня президент США Джо Байден призвал Конгресс срочно поддержать его запрос

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСенат СШАПомощь УкраинеВойна России против Украины