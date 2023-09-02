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На границе Армении и Азербайджана произошло боевое столкновение: сообщают о жертвах

Фото: стрельба на границе Армении и Азербайджана, есть погибшие (nkrmil am)
Автор: Максим Шушко

В результате стрельбы, произошедшей 1 сентября вблизи общей границы Армении и Азейбарджана к северо-западу от Нагорного Карабаха погибли трое военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Сводоба.

Министерство обороны Армении заявило, что в результате интенсивного обстрела вблизи границы с Азербайджаном погибли три военных. Еще один получил тяжелое огнестрельное ранение и находится в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, позиции Армении были обстреляны вблизи населенных пунктов Сотк и Норабак, в 8 километрах от границы.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщили, что армянские силы в этом районе вели огонь по азербайджанским позициям. Отмечается, что беспилотниками были атакованы военнослужащие в районе Кельбакара. Ранены трое солдат.

Также в Баку заявили, что Армения взимает в этот район дополнительные войска.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. В регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

В конце апреля при посредничестве США Армения и Азербайджан провели переговоры, договорившись возобновить переговоры по делимитации границ и нормализации отношений. Уже летом, в середине июля, лидеры Азербайджана и Армении провели очередные переговоры при посредничестве ЕС.

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Нагорный КарабахАрменияАзербайджан