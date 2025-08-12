ua en ru
На границе Украины нашли крупную партию фальшивых популярных игрушек Лабубу (фото)

Вторник 12 августа 2025 15:12
Фото: на границе с Украиной изъяли почти 17 тысяч детских игрушек и аксессуаров с символикой популярного бренда "Лабубу" (/t.me/UkraineCustoms)
Автор: Ірина Глухова

На границе с Украиной изъяли почти 17 тысяч детских игрушек и аксессуаров с символикой популярного бренда "Лабубу". Товары на общую сумму полмиллиона гривен оказались подделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Как отметили в ведомстве, на днях закарпатские таможенники обнаружили, что задекларированный груз с детскими игрушками и аксессуарами содержит признаки контрафактного товара на известную торговую марку. Их везли через украинско-словацкую границу в грузовике в адрес волынского предпринимателя.

Правообладатель торговой марки подтвердил нарушение прав интеллектуальной собственности и предоставил заключение, что товары являются фальсифицированными.

Всего изъято 16850 единиц товаров китайского происхождения, среди них 7 440 мягких игрушек, 8 120 брелков, 1 140 силиконовых чехлов и 150 чехлов для наушников. Предварительная стоимость изъятого товара превышает полмиллиона гривен.

В отношении предпринимателя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 476 Таможенного кодекса Украины.

Дело передадут в суд.

Фото: на границе с Украиной изъяли почти 17 тысяч детских игрушек и аксессуаров с символикой популярного бренда "Лабубу" (/t.me/UkraineCustoms)

Что такое Labubu

Это милые, немного монструватые куклы-коллекционные предметы, созданные гонконгским художником Касингом Лунгом.

Их популярность стремительно возросла в последние месяцы, и даже знаменитости, такие как Дуа Липа и Рианна, были замечены с этими "жуткими существами" на своих сумках.

Особая привлекательность Labubu заключается в "элементе слепой коробки" - вы никогда не знаете, какая именно кукла достанется вам, пока не откроете упаковку. Это побуждает коллекционеров покупать их целыми партиями.

Как и с любым популярным товаром, растущий спрос на оригинальные Labubu привел к появлению множества подделок.

Как отличить оригинальный Labubu от опасной подделки - читайте в материале РБК-Украина.

