На границе Украины нашли крупную партию фальшивых популярных игрушек Лабубу (фото)

На границе с Украиной изъяли почти 17 тысяч детских игрушек и аксессуаров с символикой популярного бренда "Лабубу". Товары на общую сумму полмиллиона гривен оказались подделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Как отметили в ведомстве, на днях закарпатские таможенники обнаружили, что задекларированный груз с детскими игрушками и аксессуарами содержит признаки контрафактного товара на известную торговую марку. Их везли через украинско-словацкую границу в грузовике в адрес волынского предпринимателя.

Правообладатель торговой марки подтвердил нарушение прав интеллектуальной собственности и предоставил заключение, что товары являются фальсифицированными.

Всего изъято 16850 единиц товаров китайского происхождения, среди них 7 440 мягких игрушек, 8 120 брелков, 1 140 силиконовых чехлов и 150 чехлов для наушников. Предварительная стоимость изъятого товара превышает полмиллиона гривен.

В отношении предпринимателя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 476 Таможенного кодекса Украины.

Дело передадут в суд.

Фото: на границе с Украиной изъяли почти 17 тысяч детских игрушек и аксессуаров с символикой популярного бренда "Лабубу" (/t.me/UkraineCustoms)