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На границе Украины и Румынии зафиксировано землетрясение

Фото: на границе Украины и Румынии зафиксировано землетрясение (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на западе Украины. Подземный толчок произошел в районе села Старый Волчинец Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Землетрясение было зафиксировано в среду, 6 сентября, в 9:56 недалеко от села Старый Волчинец на глубине 5 км.

По данным сейсмологов, землетрясение не несет угрозы населению и по классификации относится к неощутимым.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", - говорится в сообщении.

Фото: скригшот (google.com/maps)

Напомним, 16 августа в Закарпатской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2 балла. Он произошел в 23 км к востоку от Ужгорода.

Также в Закарпатье 31 июля произошло землетрясение магнитудой 2,1 балла в 6 км к западу от города Свалява.

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