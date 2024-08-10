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На границе Украины с Польшей наблюдаются очереди: на каких пунктах пропуска

Украина, Суббота 10 августа 2024 22:32
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На границе Украины с Польшей наблюдаются очереди: на каких пунктах пропуска Фото: украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинцев предупреждают об очередях на двух пунктах пропуска на границе с Польшей. Речь идет о "Шегини" и "Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление западного регионального управления Госпогранслужбы.

Как предупреждают пограничники, сейчас наблюдается определенное скопление транспортных средств на выезд из Украины.

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - подчеркнули в пограничной службе.

Напомним, до этого пограничники предупреждали украинцев, что на пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" вплоть до сентября могут наблюдаться сложности при пересечении границы. Причина в том, что Польша начинает там ремонтные работы.

Кроме того, в начале августа пограничники зафиксировали увеличение пассажиропотока на польской границе из-за разгара туристического сезона.

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