Пункты пропуска на границе с Молдовой приостановили работу: какие именно

На границе с Молдовой из-за отсутствия электроэнергии не работают пункты пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Молдовы в Telegram.

Молдавские пограничники отмечают, что пункты пропуска приостановили работу из-за технических неисправностей в базе данных таможенного органа Украины и отсутствия электроэнергии на украинской стороне.

Речь идет о пунктах Вулканешты-Виноградовка, Мирне-Табаки, Чадыр-Лунга - Новые Трояны, Бричаны-Россошаны, Окница-Сокиряны, Гриманкауц-Вашковцы, Джурджулешть-Рени, Чишмикиой-Долинске.

Напомним, из-за вчерашних ракетных ударов России в Модове наблюдались серьезные проблемы со светом.

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