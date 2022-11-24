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Пункты пропуска на границе с Молдовой приостановили работу: какие именно

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Кишинев, Четверг 24 ноября 2022 08:44
Пункты пропуска на границе с Молдовой приостановили работу: какие именно Фото: на границе с Молдовой не работают пункты пропуска (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

На границе с Молдовой из-за отсутствия электроэнергии не работают пункты пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Молдовы в Telegram.

Молдавские пограничники отмечают, что пункты пропуска приостановили работу из-за технических неисправностей в базе данных таможенного органа Украины и отсутствия электроэнергии на украинской стороне.

Речь идет о пунктах Вулканешты-Виноградовка, Мирне-Табаки, Чадыр-Лунга - Новые Трояны, Бричаны-Россошаны, Окница-Сокиряны, Гриманкауц-Вашковцы, Джурджулешть-Рени, Чишмикиой-Долинске.

Напомним, из-за вчерашних ракетных ударов России в Модове наблюдались серьезные проблемы со светом.

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Молдова Электроэнергия Граница с Украиной пограничная служба
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