Пункты пропуска на границе с Молдовой приостановили работу: какие именно
Фото: на границе с Молдовой не работают пункты пропуска (facebook.com/DPSUkraine)
На границе с Молдовой из-за отсутствия электроэнергии не работают пункты пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Молдовы в Telegram.
Молдавские пограничники отмечают, что пункты пропуска приостановили работу из-за технических неисправностей в базе данных таможенного органа Украины и отсутствия электроэнергии на украинской стороне.
Речь идет о пунктах Вулканешты-Виноградовка, Мирне-Табаки, Чадыр-Лунга - Новые Трояны, Бричаны-Россошаны, Окница-Сокиряны, Гриманкауц-Вашковцы, Джурджулешть-Рени, Чишмикиой-Долинске.
Напомним, из-за вчерашних ракетных ударов России в Модове наблюдались серьезные проблемы со светом.
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