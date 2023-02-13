На границе с Польшей заработал пункт пропуска для пустых грузовиков

Первый грузовик сегодня уже пересек границу в новом пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" во Львовской области.

Пограничники предупреждают, что в этом КПП могут проехать пустые грузовики максимальным весом более 7,5 тонны.

"Сегодня на границе с Польшей начат пропуск грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза", - отмечают в ГНСУ.

Фото: на границе с Польшей заработал КПП для пустых грузовиков (t.me/DPSUk)

Напомним, ранее мы сообщали, что на границе с Польшей будет открыт пункт пропуска для пустых грузовиков.

Также отметим, что с декабря в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск заработала электронная очередь для грузовиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.