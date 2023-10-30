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На границе с Польшей начали тестировать камеры автофиксации

Фото: на границе с Польшей начали тестировать камеры автофиксации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей началось тестирование камер автоматической фиксации в рамках проекта "єЧерга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что камеры помогут проверять, есть ли транспортное средство в системе "єЧерга" и автоматизируют процесс пересечения границы.

"Мы последовательно работаем над цифровизацией процесса пересечения границы и обеспечением прозрачности всех процессов. В основе - минимизация коррупционных рисков и любых манипуляций. Камеры автоматической фиксации - это один из инструментов, который убирает человеческий фактор и сигнализирует, есть ли транспортное средство в системе "єЧерга", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, сейчас параллельно обследуется еще 15 пунктов пропуска на предмет установки аналогичных камер.

Процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации будет состоять из четырех этапов:

  1. Грузовик или автобус подъезжает к пункту пропуска.
  2. Камера автоматически считывает номера транспортного средства.
  3. Происходит автоматическая проверка на наличие авто в "єЧерзі".
  4. Экран сигнализирует водителю о "зеленом свете" на въезд в пункт пропуска.

Если авто нет в системе, то водитель увидит соответствующее уведомление на экране.

Как сообщили в министерстве, тестирование камер продлится несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу. На случай отключения света и перебоев с интернетом уже проработаны вопросы резервного питания и доступа к сети.

Отмечено, что в случае пересечения границы незарегистрированного в системе "єЧерга" транспорта, например медицинского, в системе будет отметка об этом решении уполномоченного лица. Таким образом, все решения будут зафиксированы.

Пункты пропуска на границе с Польшей

Напомним, в августе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Польша приступили к реализации инициативы, согласно которой на границе между странами запустят единые пункты пропуск.

"То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", - рассказал премьер.

Также напомним, что Украина сократила количество пеших переходов на границе с Польшей с восьми до одного. Также изменились требования к документам, предъявляемым на границе.

 

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