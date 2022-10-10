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На границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска

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Понедельник 10 октября 2022 13:19
На границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска Фото: на границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В работе пунктов пропуска на границе Украины со странами Европейского Союза и Молдовой возможны перебои из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в результате обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины, в работе пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой возможны перебои", - говорится в сообщении.

Украинцев просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Кроме того, по данным РБК-Украина, проблемы наблюдались работе пунктов пропуска на границе с Польшей "Краковец" и "Шегини".

В соцсетях начала распространяться информация о якобы закрытии ряда пунктов пропуска на западной границе. Как сообщили РБК-Украина в Таможенной службе, эта информация не соответствует действительности. Ни один пункт пропуска не закрыт, но возможны ограничения.

Как сообщалось ранее, сегодня Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны оккупантов.

В результате ракетных ударов было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры.

Россия выпустила более 80 ракет, украинские силы ПВО сбили 45 из них.

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Молдова Евросоюз Государственная пограничная служба Граница с Украиной
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