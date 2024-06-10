Семь людей в серой зоне. Что известно о селе Рыжевка в Сумской области, которое все обсуждают

Что известно о селе Рыжевка

Рыжевка расположена в Белопольской городской общине Сумского района. По данным последней переписи, численность населения составляет 857 человек.

Село Рыжевка граничит с приграничным пределом России, соседним с ним пгт Теткино. Рыжевка расположена на левом берегу реки Сейм.

Поговаривают, что в селе даже есть один дом, через который проходит граница.

Первое письменное упоминание о селе встречается в 1719 году. В 19 веке село, как и большая часть Украины, входило в состав Российской империи. По данным 1862 года в деревне, которое тогда располагалось в Путивльском уезде Курской губернии, проживало 537 человек.

В 1880 году в деревне проживал 501 человек.

Рыжевка славится своим храмом Святого Николая Чудотворца. Его построили в первой половине 18 века, в 1893 году при местном храме начала действовать двухлетняя церковно-приходская школа.

Храм Святого Николая Чудотворца (фото: ukrainaincognita.com)

Впоследствии с созданием СССР село Рыжевка входило в его состав. В результате геноцида на украинских землях в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах Рыжевка понесла большие потери.

Как живет Рыжевка во время великой войны

Во время полномасштабного вторжения глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что практически всю линию украинско-российской государственной границы оккупанты обстреливают из тяжелой артиллерии и минометов.

По состоянию на март 2024 года по данным "Суспільного", в селе оставалось 140 человек, из них четверо детей школьного возраста. Проездной путь заминировали, поэтому местным сложно добраться до центра общины.

"Магазинов нет, у нас есть парень, который, рискуя жизнью, ездит на базу в Сумы и привозит продукты. Это пока он возит, а если завтра он уедет, то люди останутся без ничего" - рассказывает местный житель Василий Бортняк.

Он рассказывает, что местные уже научились высчитывать время, за которое российская мина долетает до Рыжевки. Для того чтобы куда-нибудь спрятаться, у людей есть всего шесть секунд.

"У нас село компактное. Есть общая с Россией улица. С нашей стороны улица Дружбы, со стороны российского Теткино - улица Пограничная, граница идет по этой улице. Поэтому некоторые дома вообще стоят рядом с российскими", - объясняет Василий.

Обстрелы Сумской области

За 8 июня российские оккупанты 26 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов.

По данным Госпогранслужбы, у России нет достаточного количества сил у границы для повторного наступления на Сумскую область.

Онлайн-карта DeepState сообщает, что Рыжевка в Сумской области фактически находится в серой зоне, на ее территорию регулярно заходили российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Рыжевка на карте DeepState (фото: t.me/DeepStateUA)

"Наших там практически не было, а деревня является серой, куда регулярно заходили ДРГ оккупантов. Сегодня "ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по деревне и бьют стволкой по окрестным селам. Они могли осуществить данную акцию и в любое время и в любой другой день года", - говорится в сообщении.