Семь людей в серой зоне. Что известно о селе Рыжевка в Сумской области, которое все обсуждают

Ночью 10 июня росСМИ сообщили, что "кадыровцы" оккупировали село Рыжевка в Сумской области. Глава Белопольской общине Юрий Зарко сообщил, что это фейк.
РБК-Украина собрало информацию об основании села и как оно живет сегодня.
Рыжевка расположена в Белопольской городской общине Сумского района. По данным последней переписи, численность населения составляет 857 человек.
Село Рыжевка граничит с приграничным пределом России, соседним с ним пгт Теткино. Рыжевка расположена на левом берегу реки Сейм.
Поговаривают, что в селе даже есть один дом, через который проходит граница.
Первое письменное упоминание о селе встречается в 1719 году. В 19 веке село, как и большая часть Украины, входило в состав Российской империи. По данным 1862 года в деревне, которое тогда располагалось в Путивльском уезде Курской губернии, проживало 537 человек.
В 1880 году в деревне проживал 501 человек.
Рыжевка славится своим храмом Святого Николая Чудотворца. Его построили в первой половине 18 века, в 1893 году при местном храме начала действовать двухлетняя церковно-приходская школа.
Храм Святого Николая Чудотворца (фото: ukrainaincognita.com)
Впоследствии с созданием СССР село Рыжевка входило в его состав. В результате геноцида на украинских землях в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах Рыжевка понесла большие потери.
Во время полномасштабного вторжения глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что практически всю линию украинско-российской государственной границы оккупанты обстреливают из тяжелой артиллерии и минометов.
По состоянию на март 2024 года по данным "Суспільного", в селе оставалось 140 человек, из них четверо детей школьного возраста. Проездной путь заминировали, поэтому местным сложно добраться до центра общины.
"Магазинов нет, у нас есть парень, который, рискуя жизнью, ездит на базу в Сумы и привозит продукты. Это пока он возит, а если завтра он уедет, то люди останутся без ничего" - рассказывает местный житель Василий Бортняк.
Он рассказывает, что местные уже научились высчитывать время, за которое российская мина долетает до Рыжевки. Для того чтобы куда-нибудь спрятаться, у людей есть всего шесть секунд.
"У нас село компактное. Есть общая с Россией улица. С нашей стороны улица Дружбы, со стороны российского Теткино - улица Пограничная, граница идет по этой улице. Поэтому некоторые дома вообще стоят рядом с российскими", - объясняет Василий.
За 8 июня российские оккупанты 26 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов.
По данным Госпогранслужбы, у России нет достаточного количества сил у границы для повторного наступления на Сумскую область.
Онлайн-карта DeepState сообщает, что Рыжевка в Сумской области фактически находится в серой зоне, на ее территорию регулярно заходили российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).
Рыжевка на карте DeepState (фото: t.me/DeepStateUA)
"Наших там практически не было, а деревня является серой, куда регулярно заходили ДРГ оккупантов. Сегодня "ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по деревне и бьют стволкой по окрестным селам. Они могли осуществить данную акцию и в любое время и в любой другой день года", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, когда в Сумах возобновят электроэнергию.
При написании материала использовались источники: "Суспільне", Украина Инкогнита, DeepState, Википедия, Сумская ОВА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.