"Граница ЕС не должна быть заложником". МИД Украины призвал Польшу разблокировать границу

"Блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно не сопровождалось, не имеет оправдания. Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", - заявил он.

Николенко подчеркнул, что граница Польши и Украины - это и граница ЕС.

"Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов", - заявил чиновник.

Он добавил, что МИД считает также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу.

"Антиукраинские лозунги, которые звучат на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель - провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений. Зато протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран", - заявил Николенко.

Он сообщил, что Украина призывает польские власти дать правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для унижения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах.

"В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны встать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", - заявил он.

Блокада границы

Ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

При этом, как рассказали в ГПСУ, польские протестующие блокируют движение только для грузовиков и обещали пропускать легковые автомобили и автобусы.

Что происходит на украино-польской границе и как это комментируют с обеих сторон - читайте в материале РБК-Украина.

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