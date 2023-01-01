Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украине введен запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста. Ограничения продолжат действовать и в 2023 году – до окончания военного положения. В то же время отдельные категории граждан смогут пересечь границу на законных основаниях.
Подробнее о правилах выезда мужчин после Нового года – в материале РБК-Украина.
В Украине с 24 февраля 2022 действует военное положение. Одним из главных запретов особого периода является запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
За 10 месяцев полномасштабной войны украинцы несколько раз обращались с петициями к президенту об отмене данного запрета. Однако ответ главы государства был однозначным – ограничения отменят после завершения действия правового режима военного положения в стране.
Согласно законодательству, выехать из Украины сейчас могут отдельные категории граждан при наличии соответствующих оснований и документов. Кабмин сделал некоторые исключения, разрешив поездки за границу представителям определенных профессий.
Таким образом, пересекать границу Украины разрешено:
Лица с инвалидностью независимо от группы могут выезжать из Украины при наличии пенсионного удостоверения или документа, подтверждающего назначение социальной помощи, или справки для получения льгот. Выезд данной категории на основании заключения МСЭК правительство отменило из-за большого количества фальсификаций.
Военнослужащие при условиях:
Родители:
Мужчины, чьи близкие родственники требуют ухода. В случае, если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд требуются документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.
Представители ряда профессий:
Полный перечень категорий граждан, которым сейчас разрешено выезжать за пределы Украины, и всех необходимых документов для этого приведен на сайте Госпогранслужбы Украины.
Стоит отметить, что в 2023 году Кабмин планирует разрешить выезд за границу украинцам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва. Решение еще должны одобрить Минобороны и Генштаб.
После введения военного положения украинские студенты вузов, заведений профессионального образования, ассистенты, аспиранты, докторанты попали в перечень лиц, которым запрещен выезд из страны. При этом они не подлежат мобилизации на военную службу.
Некоторое время на учебу могли выезжать украинские мужчины-студенты иностранных вузов. Однако в связи с выявлением многочисленных фактов подделки документов, этой категории граждан Кабмин запретил выезд за пределы Украины с 14 сентября 2022.
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