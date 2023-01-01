Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно

Запрет военного положения

В Украине с 24 февраля 2022 действует военное положение. Одним из главных запретов особого периода является запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

За 10 месяцев полномасштабной войны украинцы несколько раз обращались с петициями к президенту об отмене данного запрета. Однако ответ главы государства был однозначным – ограничения отменят после завершения действия правового режима военного положения в стране.

Кому разрешен выезд

Согласно законодательству, выехать из Украины сейчас могут отдельные категории граждан при наличии соответствующих оснований и документов. Кабмин сделал некоторые исключения, разрешив поездки за границу представителям определенных профессий.

Таким образом, пересекать границу Украины разрешено:

мужчинам в возрасте до 18 лет и от 60 лет;

лицам, снятым с воинского учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;

мужчинам, которые постоянно проживают на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте;

мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Лица с инвалидностью независимо от группы могут выезжать из Украины при наличии пенсионного удостоверения или документа, подтверждающего назначение социальной помощи, или справки для получения льгот. Выезд данной категории на основании заключения МСЭК правительство отменило из-за большого количества фальсификаций.

Военнослужащие при условиях:

для прохождения военной подготовки на основании решения Минобороны и Генштаба ВСУ;

для прохождения лечения и реабилитации – раненые участники боевых действий (допускается сопровождение одного из членов семьи) на основании решения консилиума врачей военно-медицинского учреждения.

Родители:

при наличии трех и более несовершеннолетних детей;

отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот;

отцы детей до 18 лет с инвалидностью;

отцы совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

родители двух детей до 18 лет, сопровождающие беременную жену.

Мужчины, чьи близкие родственники требуют ухода. В случае, если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд требуются документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Представители ряда профессий:

члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал - в командировку или на обучение;

научные и научно-педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающие цель выезда;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Полный перечень категорий граждан, которым сейчас разрешено выезжать за пределы Украины, и всех необходимых документов для этого приведен на сайте Госпогранслужбы Украины.

Стоит отметить, что в 2023 году Кабмин планирует разрешить выезд за границу украинцам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва. Решение еще должны одобрить Минобороны и Генштаб.

Ограничения для студентов

После введения военного положения украинские студенты вузов, заведений профессионального образования, ассистенты, аспиранты, докторанты попали в перечень лиц, которым запрещен выезд из страны. При этом они не подлежат мобилизации на военную службу.

Некоторое время на учебу могли выезжать украинские мужчины-студенты иностранных вузов. Однако в связи с выявлением многочисленных фактов подделки документов, этой категории граждан Кабмин запретил выезд за пределы Украины с 14 сентября 2022.