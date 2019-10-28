Корчак оголосили підозру

Антикорупційні органи оголосили підозру колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Про це в коментарі РБК-Україна повідомило обізнане джерело.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що сьогодні оголосили підозру колишньому посадовцю НАЗК. За словами джерела РБК-Україна, мова йде про Наталю Корчак.

За даними слідства, вона в декларації за 2016 рік не вказала автомобіль, який знаходився в постійному користуванні і був придбаний близькою їй особою за 544 тис. гривень. Її дії кваліфіковано за ст. 366-1 КК України.

Подача завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне приховування відомостей карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин. Також може загрожувати позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на початку вересня генеральному прокурору Руслану Рябошапці направили проект підозри Корчак.

До цього суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відновити справу проти неї.

