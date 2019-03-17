Корбін запропонував обговорити шляхи виходу з глухого кута Brexit

Корбін надіслав всім депутатам парламенту лист з пропозицією зустрічі для обговорення

Лидер британской оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин направил письмо депутатам с предложением обсудить пути выхода из тупика Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в своем письме Корбин предложил британским парламентариям встретиться с его министром по вопросам выхода Британии из Европейского союза Кейром Стармером, чтобы обсудить пути выхода из тупика и недопущения срыва Brexit.

"Теперь нам всем надо объединиться, чтобы сделать все возможное для нахождения компромисса и решения, которое прекратит неопределенность и беспокойство из-за неудачных переговоров с правительством", - подчеркнул Корбин.

Напомним, ранее сообщалось, что британскому премьеру Терезе Мэй поставили ультиматум относительно выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который приведет к ее отставке. Предполагается, что Мэй должна покинуть пост в мае-июле, чтобы преемник мог начать новую фазу переговоров, если Brexit будет отложено.

Добавим, на этой неделе парламент Великобритании проголосовал за перенос Brexit на более поздний срок. Выход Британии из ЕС, вероятно, будет отложено как минимум до 30 июня, если Мэй убедит депутатов в необходимости поддержать достигнутое с Брюсселем соглашение.