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Корбан: удары российских ракет по территории НАТО ожидаемы с начала войны

Фото: Геннадий Корбан (facebook.com/nabrok.military)
Автор: Сергей Новиков

Удары российских ракет по территории стран-участниц НАТО ожидаемы с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Штаба обороны Днепра в Facebook.

"Российские ракеты ударили по территории НАТО. Ожидаемо было с первых дней войны. Чем дольше затягивается война, тем неизбежнее столкновение", - написал он.

Для решения проблемы, по его мнению, необходимо

  • закрыть небо над Украиной.
  • передать Украине ATACMS - в достаточном количестве - много и сразу.
  • передать Украине Patriot - много и сразу.
  • полное торгово-финансовое эмбарго России и вторичные санкции для всех, кто постарается иметь с ней дело.

"Пока это не будет сделано, на Польшу, и другие страны НАТО продолжат падать ракеты. И чем быстрее Украина будет побеждать на поле боя, тем меньше у путина возможностей применить ядерное оружие - с каждым новым поражением кратно падает его авторитет внутри РФ", - отмечает Корбан.

Напомним, 15 ноября кафиры атаковали Украину 96 крылатыми ракетами , 75 из них удалось сбить.

В результате ракетного удара погибла пожилая женщина в Киеве и жительница села Плесецкое Киевской области.

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