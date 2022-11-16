Корбан: удары российских ракет по территории НАТО ожидаемы с начала войны

Удары российских ракет по территории стран-участниц НАТО ожидаемы с начала войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Штаба обороны Днепра в Facebook.
"Российские ракеты ударили по территории НАТО. Ожидаемо было с первых дней войны. Чем дольше затягивается война, тем неизбежнее столкновение", - написал он.
Для решения проблемы, по его мнению, необходимо
"Пока это не будет сделано, на Польшу, и другие страны НАТО продолжат падать ракеты. И чем быстрее Украина будет побеждать на поле боя, тем меньше у путина возможностей применить ядерное оружие - с каждым новым поражением кратно падает его авторитет внутри РФ", - отмечает Корбан.
Напомним, 15 ноября кафиры атаковали Украину 96 крылатыми ракетами , 75 из них удалось сбить.
В результате ракетного удара погибла пожилая женщина в Киеве и жительница села Плесецкое Киевской области.
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