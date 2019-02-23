Кораблі ВМС Венесуели вирушили на перехоплення судна з гумдопомогою

На перехоплення вирушили 6 суден венесуельських ВМС

Группа кораблей Военно-морских сил Венесуэлы, сегодня, 23 февраля, отправились на перехват судна с гуманитарной помощью, которое направляется в страну из Пуэрто-Рико. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Виктора Амайя.

Как сообщил Амайя, 6 кораблей ВМС Венесуэлы, в том числе фрегат и 2 патрульных катера, отправились на перехват судна с гуманитарной помощью для венесуэльцев, которое направляется в страну из Пуэрто-Рико.

Отмечается, что на борту судна, которое покинуло Пуэрто-Рико в прошлую среду, находится 250 тонн гуманитарной помощи, которая была собрана для жителей Венесуэлы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венесуэлу прибыл первый грузовик с гуманитарной помощью для венесуэльцев. Посол Венесуэлы в Бразилии Мария Беландриа, которая была назначена лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, заявила, что первый грузовик с гуманитарной помощью для венесуэльцев пересек бразильскую границу.

Как писало РБК-Украина, на границе Венесуэлы с Колумбией возникли столкновения между военными и местными жителями, которые пытались сделать возможной доставку гуманитарной помощи в страну. Жители заблокировали мост, который соединяет две страны. Военные применили слезоточивый газ и резиновые пули.