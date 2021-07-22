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Кораблі ВМС України здійснили перехід через Чорне море і прибули до грузинського порту Поті

Автор: Дмитрий Кузнецов

Корабельна група ВМС України здійснила перехід через Чорне море і пришвартувалася в грузинському порту Поті. Українські військові візьмуть участь в міжнародних навчаннях Agile Spirit 2021.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС Збройних сил України.

Під час морського переходу екіпажі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко" і патрульного катера "Слов'янськ" провели ряд навчань. Зокрема, відпрацьовувалися Боротьба за живучість кораблів, повітряна, протикорабельна і протичовнова оборони.

Також було проведено тренінг з тактичного маневрування та подачі сигналів за стандартами НАТО. "ППО корабля є одним з важливих елементів його захисту",- зазначили в пресслужбі.

Спостереження за повітряним і морським простором вели морські піхотинці.

Фото: кораблі ВМС України прибули в порт Поті для участі в навчаннях Agile Spirit 2021 (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, багатонаціональні військові навчання Agile Spirit 2021 пройдуть в Грузії з 26 липня по 6 серпня. У них візьмуть участь понад 2,5 тисячі військовослужбовців з 15 країн, включаючи Україну.

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