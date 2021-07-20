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У Грузії пройдуть міжнародні військові навчання Agile Spirit 2021 за участю України

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Тбілісі, Вівторок 20 липня 2021 20:25
У Грузії пройдуть міжнародні військові навчання Agile Spirit 2021 за участю України Фото: військові навчання в Грузії пройдуть за участю України (twitter.com/ModGovGe)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Багатонаціональні військові навчання Agile Spirit 2021 пройдуть в Грузії з 26 липня по 6 серпня. У них візьмуть участь понад 2,5 тисячі військовослужбовців з 15 країн, включаючи Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського командування ЗС США.

"Це 10-е вчення Agile Spiri. Вперше вони проводилися в Грузії в 2011 році і являти собою щорічні навчання морської піхоти США в Європі і грузинськими збройними силами", - наголошується в пресрелізі.

У навчаннях візьмуть участь понад 2,5 тисячі військовослужбовців з 15 союзних і партнерських сил наступних країн: Грузія (сторона, що приймає), Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Іспанія, Туреччина, Україна, Великобританія, США, Канада, Італія та Азербайджан.

Навчання будуть проходити на рівні бригади і містити в собі спільні дії багатонаціональних підрозділів з бойовою стрільбою у складі батальйонів. Для проведення заходів в ході навчань виділено три полігони і два аеродрому.

"Agile Spirit 2021 підвищує готовність і оперативну сумісність сил США, Грузії, союзників і регіональних партнерів", - підкреслили американські військові.

Нагадаємо, 19 липня у Львівській області розпочалися військові навчання "Три мечі". У них беруть участь 1200 військовослужбовців з України, Польщі та Литви, які входять до литовсько-польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького та США.

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